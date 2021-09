Ci hanno fatto sognare durante uno dei momenti più nella casa del Grande Fratello VIP, Myriam Catania e Quentin Kimmermann sono tornati insieme. La coppia è stata paparazzata in atteggiamenti intimi al mare e ora è arrivata la confessione.

A rompere il silenzio, molto brevemente, è stata l’attrice che ha rivelato di essere ancora molto innamorata del marito, ma c’è anche una grossa novità:

A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima. Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia! Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante.

Insomma, Myriam Catania è pronta a seguire il cuore e andare in Francia, paese originario del manager pubblicitario. Solo qualche settimana fa, era stato lui a dare notizia della rottura:

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti Myriam e io abbiamo raggiunto, in comune accordo, che non possiamo più crescere come coppia. Le fondamenta della nostra bi-culturalità hanno reso tutto più ricco, ma anche difficile su molti livelli. La vita ha benedetto il nostro amore con un bambino fantastico e siamo entrambi onorati ed emozionati di spalleggiarlo nella manifestazione dei suoi sogni. Insieme, come una famiglia. Nel marzo 2016, Myriam, non c’erano farfalle nel mio stomaco, quelle erano aquile. Sì, tesoro, abbiamo volato in alto. Non avrei mai immaginato che l’amore avrebbe scosso i confini emotivi così intensamente. Siamo davvero grati a tutti voi per avervi dato il vostro sostegno. Vi chiediamo spazio e privacy mentre iniziamo a navigare questa nuova vita”.