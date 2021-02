Myrta Merlino, avete mai visto la sua casa? Moderna, funzionale e ricca di foto, ma il vero gioiello è all’esterno

Myrta Merlino è una nota conduttrice, autrice e conduttrice italiana, impegnata soprattutto in casa La7. Nello specifico, la donna è stata impegnata con L’aria di Domenica, uno spin off del programma ideato e condotto proprio da lei, ovvero L’Aria che tira. Ad ogni modo, di lei sappiamo che è molto seguita anche sui vari social network, dove spesso pubblica delle foto e dei video. Da questi è stato possibile carpire qualche dettaglio riguardo la sua abitazione. Sembra che la conduttrice viva in una casa davvero bellissima, con un ampio giardino e circondata da un pianerottolo rialzato che viene utilizzato dalla conduttrice come uno spazio dove poter pranzare all’aperto. E voi, avere mai avuto modo di vedere la sua casa?

Le foto della casa di Myrta Merlino

La casa della nota conduttrice Myrta, è davvero molto bella, con tanto spazio all’aperto dove ama trascorrere soprattutto le sue giornate e serate estive. All’interno la casa ha un bellissimo salotto, che è il centro della vita domestica della conduttrice. Questo si affaccia proprio sulla veranda ed ha al proprio interno un camino ad arco che impreziosisce di certo la stanza.

Nel salotto troviamo anche dei divani ricchi di cuscini, dove la conduttrice ama rilassarsi, guardando la tv o leggendo un buon libro. Il divano è stato realizzato nel colore lavanda e sopra sono adagiati dei cuscini molto colorati, dallo stile provenzale. I mobili invece sono in legno scuro. Il pavimento è in parquet e conferisce all’ambiente ancora più calore.

Il soffitto è molto alto e si intravedono delle travi a vista di colore chiaro. Non mancano di certo i libri all’interno del salotto, così come i quadri e le fotografie. Per la sala da pranzo, la conduttrice ha scelto un ampio tavolo in cristallo con delle sedie in legno massiccio. La cucina è funzionale, dove predominano colori chiari. Presente un’isola centrale ed un piano lavoro a mezza luna che non passa di certo inosservato.

Una bellissima casa quella di Myrta Merlino che attualmente sta vivendo una grande storia d’amore con l’allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli.

