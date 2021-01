Cristina Parodi, avete mai visto la sua casa? Oltre 500 mq di eleganza, ma ciò che non passa inosservato è un mobile presente in ogni camera

Cristina Parodi è una giornalista di grande successo, oltre che una conduttrice molto amata dagli italiani. Una donna di grande classe come lei, non può che vivere all’interno di una casa che rispecchi molti lati del suo carattere e della sua personalità. La Parodi insieme al marito ed ai tre figli, abita in un appartamento davvero meraviglioso, che supera i 500 mq. Cristina abita a Bergamo, la città della quale il marito, Giorgio Gori ne è il sindaco. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Cristina Parodi

L’appartamento dove la conduttrice abita insieme alla sua famiglia si trova ad un piano rialzato di Palazzo Capelio. Si tratta di una splendida villa, la più importante della città di Bergamo. La conduttrice di tanto in tanto ha mostrato la sua abitazione sui social network, grazie ad alcuni post pubblicati dalla stessa, soprattutto durante la quarantena. Grazie a queste immagini, ci è stato possibile ammirare l’appartamento in tutto il suo splendore.

Tutto l’appartamento è arredato seguendo uno stile classico. Tutte le stanze sono molto grandi, ariose ed anche luminose. I colori predominanti sono il bianco ed il legno chiaro che conferiscono all’ambiente un tocco di luce ed eleganza. Una delle stanze preferite da Cristina è il salone, dove si trova un comodo divano ed una grande libreria, stracolma di libri.

Sempre all’interno di questa stanza, si trova un camino in marmo e diversi oggetti in argento oltre che specchi con delle cornici in stile barocco. La cucina è ricca di elettrodomestici e super attrezzata, non manca praticamente nulla. Non passa inosservato un dettaglio in marmo, ovvero il lavandino che è realizzato con questo materiale. Una parete di questa stanza è dipinta di arancio, un colore che conferisce un pò di allegria all’ambiente.

I colori predominanti della camera da letto, sono invece molto chiari e vanno dal beige al neutro. Un dettaglio però non passa inosservato, ovvero il fatto che in ogni stanza della casa della sorella di Benedetta Parodi e del marito Giorgio Gori c’è una libreria ricolme di libri. In questa splendida casa abitano anche i tre figli della coppia, ovvero Benedetta, Angelica e Alessandro Gori.

