Myrta Merlino, il clamoroso scivolone fa arrabbiare i fan: sul web è polemica

Come ogni inizio settimana, lunedì 25 settembre 2023, Myrta Merlino è tornata al timone della conduzione di Pomeriggio Cinque. Nel corso delle ultime ore, la celebre presentatrice ha fatto molto discutere web per via di un dettaglio emerso sui social che di certo non è passato in osservato agli utenti. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Myrta Merlino è una delle conduttrici più amate e chiacchierate del momento. A partire dal mese di settembre 2023, la donna è al timone della conduzione di Pomeriggio Cinque, al posto di Barbara D’Urso. Di recente, è finita al centro della cronaca rosa e, questa volta, a rendere la protagonista di un gossip è stata una foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram.

Nel dettaglio, qualche giorno fa, la conduttrice ha condiviso un’immagine sul suo account social che ritrae lei stessa con un look casual, nei toni pastello, jeans chiari abbinati ad una polo color lilla e un maglione sulle spalle. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Come cominciare una settimana luminosa… Buon lunedì a tutti! Ps: foto carina incredibilmente scattata da Tardelli.

Nonostante l’espressione felice e spensierata che traspare dal suo viso, la maggior parte dei suoi seguaci non hanno potuto fare a meno di notare un particolare. Pertanto, nel post in questione, la Merlino appare con in mano una bottiglia di champagne.

Inutile dire che tale gesto ha scatenato numerose critiche da parte degli hater i quali non c’hanno pensato due volte a lasciare commenti negativi sotto al foto. Per esempio un utente ha scritto:

Finta come non mai, una qualunque che va in giro con una bottiglia di champagne sotto braccio.

Invece, qualcun altro si è soffermato sul suo lavoro, lasciando ipotizzare di avere la preferenza su Barbara D’Urso: