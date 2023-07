Myrta Merlino rivela come sarà il nuovo Pomeriggio 5: tutte le novità

L’addio a Mediaset di Barbara D’Urso è stato senza ombra di dubbio una delle notizie più chiacchierate dell’estate 2023. A partire dal prossimo settembre Carmelita non sarà più al timone di Pomeriggio 5 e verrà sostituta nella conduzione del programma da Myrta Merlino. In questi giorni la giornalista ha rilasciato un’intervista a ‘Libero’ dove ha rivelato alcuni retroscena del nuovo Pomeriggio 5. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Myrta Merlino si prepara ad approdare su Canale 5 dove, dal prossimo settembre, entrerà tutti i giorni nelle case degli italiani con il suo nuovo Pomeriggio 5. Intervistata da ‘Libero’, la giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni su Barbara D’Urso e poi ha svelato alcuni retroscena inediti del programma.

Riguardo Barbara D’Urso, Myrta Merlino si è espressa con queste parole:

Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse.

Come già anticipato, intervista da ‘Libero’ Myrta Merlino ha rivelato tutte le novità che ci saranno nel nuovo Pomeriggio 5. Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando, la giornalista ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli.