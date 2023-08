Federica Panicucci, rimandate ancora le nozze con Marco Bacini: il motivo

Federica Panicucci e Marco Bacini sono senza ombra di dubbio uno delle coppie più solide e durature del mondo dello spettacolo. La conduttrice e il suo compagno si sono conosciuti sette anni fa, poco dopo la fine del matrimonio con il deejay Mario Fargetta. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Mattino 5 è tornato ad occupare le pagine dei giornali di cronaca rosa, ecco perché.

In questi ultimi giorni Federica Panicucci e Marco Bacini stanno facendo molto parlare di sé. Il motivo riguarda le mancate nozze che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero state ancora rimandate. Ricordiamo che la conduttrice e il suo compagno avrebbero dovuto sposarsi prima dell’inizio dello scoppio della pandemia da coronavirus.

In questi giorni il settimanale ‘Nuovo Tv’ ha rivelato un clamoroso retroscena sulla coppia. Stando a quanto riporta il noto magazine, pare che ci vorrà ancora un po’ di tempo per celebrare le nozze tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Queste sono le parole del noto giornale a riguardo:

Oggi le nozze sembrano sparire dal calendario. Per adesso la Panicucci si accontenta di fare la fidanzatina. Forse tra il lavoro e i figli avuti da Fargetta non ha tempo per organizzare la cerimonia.

Come anche riportato da ‘Nuovo Tv’ al momento, dunque, non ci è dato sapere il motivo per cui le nozze tra Federica Panicucci e Marco Bacini sono state rimandate. Le cause, dunque, sono ancora tutte da scoprire.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la conduttrice di Mattino 5 e il suo compagno romperanno il silenzio e forniranno dettagli in merito a questa notizia tanto chiacchierato nelle ultime ore.