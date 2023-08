Myrta Merlino torna a parlare di Barbara D’Urso: “Non ho mai guardato i suoi programmi”

Myrta Merlino è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. La giornalista sta lavorando alla nuova edizione di Pomeriggio 5 che tornerà in onda su Canale 5 a settembre. In questi giorni Myrta ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ dove ha rilasciato alcune dichiarazioni su Barbara D’Urso. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Myrta Merlino tuona di nuovo contro Barbara D’Urso. In un’intervista rilasciata a ‘Chi’ la giornalista ha svelato come sarà il suo nuovo Pomeriggio 5 che dovrà scontrarsi con La Vita in Diretta di Alberto Matano. Riguardo il giornalista, Myrta si è espressa con queste parole:

Pensi che il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da lui. Siamo amici, Tra l’altro anche Alberto è un habitué di Pantelleria.

Ma non è finita qui. L’intervista che Myrta Merlino ha rilasciato al giornale diretto da Alfonso Signorini è proseguita con alcune dichiarazioni rilasciate su Barbara D’Urso.

Riguardo la conduttrice, la giornalista si è espressa con queste parole:

Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto cose che io molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia, e, in tutta sincerità, spero rimanga.

E, continuando, Myrta Merlino ha dichiarato: