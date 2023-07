Pio e Amedeo contro Barbara D’Urso: la frecciatina lanciata alla conduttrice non è passata inosservata

La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è stato uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane. Tramite un comunicato ufficiale, l’azienda ha annunciato che non rinnoverà il contratto alla conduttrice e il suo posto a Pomeriggio 5 sarà occupato da Myrta Merlino. In occasione del ‘Matateale 2023’, Pio e Amedeo hanno rivolto una serie di frecciatine alla conduttrice che stanno facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Pio e Amedeo contro Barbara D’urso. In occasione del ‘Marateale 2023’, tenutosi in Basilicata e in cui sono stati ospiti, i due comici hanno rivolto una serie di frecciatine alla conduttrice. Questo è quanto rivelato da Pio e Amedeo riguardo Carmelita:

“Abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi” “Tanto con lei ci vediamo a sett… ah no” Pio e Amedeo continuano a prendere di mira Barbara D’Urso.

E citano la loro amica Maria De Filippi, senza un apparente motivo pic.twitter.com/TYOcykwQks — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 30, 2023

Quando ci hanno detto venite al mare radiali, noi eravamo… perché abbiamo visto grandi nomi: Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che ci stava anche Barbara D’Urso allora vabbè chiamano cani e porci, allora andiamo pure noi.pensavamo di non meritarcelo, poi quando abbiamo visto Barbara D’Urso, allora c***o andiamo!

E, continuando, Pio e Amedeo hanno aggiunto:

Barbara D’Urso, Rovazzi, allora veramente chiamano tutti! Mercoledì c’è il concorso di vigili del fuoco, un’informazione, chi la vuol capire capisca… Tanto con lei ci vediamo a settembre… Ano! Si scherza Barbara! Ti vogliamo bene! Tanto lo sanno tutti che non ci vogliamo bene. Noi lo diciamo, non siamo come quelli dello spettacolo che vanno in giro a dire “grande Barbara“. Non ce ne frega niente. Tanto lei lo sa… Ma quando Piersilvio ha detto “no Barbara”… Ma quanto è stato bello? Si scherza.

Infine, Pio e Amedeo hanno concluso il loro discorso con queste parole:

Noi misuriamo la grandezza di personaggi che fanno questo lavoro quando si mettono in gioco. Abbiamo la fortuna di avere a che fare con gente del calibro di Maria De Filippi. Dal primo all’ultimo giorno da noi si è fatta mettere in mezzo come si suol dire. La grandezza di una personalità si vede anche da questa cosa. Credo che la D’Urso sia alla fine una donna intelligente.

Al momento Carmelita è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere alle provocazioni lanciate da Pio e Amedeo.