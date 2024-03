Myrta Merlino via da Pomeriggio Cinque? Mediaset avrebbe già la sostituta: la conosciamo benissimo

Conduzione in bilico per la sostituta di Barbara D’Urso nel programma pomeridiano di punta delle reti del biscione. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, infatti, Myrta Merlino potrebbe andar via da Pomeriggio Cinque. Anzi, pare che Mediaset abbia già pensato alla possibile sostituta. Non c’è pace per la trasmissione dopo la “cacciata” di Carmelita.

I dirigenti Mediaset l’anno scorso hanno spiazzato tutti, mandando via, dopo ben 15 anni, Barbara D’Urso dalla conduzione del programma Pomeriggio Cinque. Al suo posto era arrivata da La7 la collega Myrta Merlino.

Collega che, però, non è riuscita a bissare i successi di Carmelita: i risultati auditel segnano alti e bassi troppo altalenanti, secondo considerare il fatto che, contro l’armata di Alberto Matano e La vita in diretta di Rai 1, non è mai riuscita a sfondare.

Il 15% di share non basterebbe a Pier Silvio Berlusconi e a tutti i dirigenti Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese in queste ore si sta chiedendo se è stata la scelta giusta e se è corretto proseguire con la sua conduzione, come ha svelato il portale Dagospia.

“Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale“. Questo il commento in merito a una possibile sostituzione. Chi prenderà il posto di Myrta Merlino?

Myrta Merlino via da Pomeriggio Cinque: chi arriverà al suo posto?

Se c’è chi spera in un impossibile ritorno di Barbara D’Urso (che a Domenica In ha parlato di un vero e proprio lutto e non di una fine facile), la voce più insistente che si fa è quella di Cesara Buonamici, attualmente co-conduttrice con Alfonso Signorini al Grande Fratello.

“La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura…“. Cesara piace molto all’azienda e potrebbe approdare a Pomeriggio 5.