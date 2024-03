Barbara D’Urso, cosa è successo dopo l’intervista a Domenica In: il video è virale

Se Che tempo che fa ha avuto ieri sera un’ospite d’eccezione come Chiara Ferragni, Domenica In non è stata da meno, puntando su Barbara D’Urso. Reduce da un prolungato silenzio, dopo 16 anni vissuti a Mediaset, la conduttrice e attrice partenopea ha raccontato la sua verità nel celebre talk show di Rai Uno. Annunciata da giorni, i fan hanno atteso fiduciosi l’arrivo della propria beniamina. E al termine dell’ospitata le hanno fatto avere una fantastica sorpresa.

L’auto di Barbara D’Urso è stata “costretta” a fermarsi dopo Domenica In

Mentre Barbara D’Urso si allontanava dagli studi Fabrizio Frizzi, gli ammiratori le hanno manifestato tutto l’amore e il sostegno. Con affetto le hanno chiesto quando tornerà in TV. E lei, radiosa in volto, ha risposto: “Presto, presto!”. Un breve scambio di parole, qualche selfie e autografo hanno confermato l’affetto riscosso dal grande pubblico.

Spesso criticata per via del lato verace conferito alle sue trasmissioni, Carmelita ha il dono innato di entrare nei cuori della gente. Il fatto che, anche in seguito al lungo periodo di fermo, ci sia ancora chi la acclama a gran voce le ha di certo fatto piacere.

L’intervista concessa a Mara Venier ha toccato tanti aspetti importanti per Barbara D’Urso, dal lato familiare a quello lavorativo. Così come ebbe da ridire nei confronti dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi in passato, per il modo in cui l’avevano accompagnata alla porta, pure in tale occasione ha lanciato una frecciatina.

Neppure oggi, sebbene il tempo abbia contribuito ad alleviare il dispiacere, Barbara D’Urso sente di esserne completamente uscita. Dispiaciuta dallo sviluppo degli eventi, presto riprenderà le scene. Con quale format? Resta da scoprirlo. Negli scorsi giorni, il giornalista Davide Maggio ha parlato di uno show nello stile di Carramba! Che sorpresa.