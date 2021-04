Myss Keta paparazzi senza mascherina: ecco il suo volto

Rapper milanese, Myss Keta ha creato a sua brand identity su un personaggio ben preciso: mascherina e volto coperto. Dopo tanti anni sul grande schermo però, qualcuno è riuscito a paparazzarla senza mascherina.

Durante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted 2, reality show di Amazon Prima, un fotografo del settimanale Vero è riuscito a paparazzarla a volto scoperto.

La ragazza stava sorseggiando un aperitivo quando si è abbassata la mascherina, insomma, piano piano tutti i tasselli tornano al loro posto. A svelare il nome della cantante, anche quello ignaro, è stato Tommaso Zorzi.

Nella casa del Grande Fratello VIP, il vincitore l’ha chiamata Monica. Solo uno scatto nel 2019 aveva fatto pensare che potesse essere lei, anche se rivedendole a distanza di tempo la somiglianza è evidente.

Ovviamente, il look di Myss Keta non passa inosservato ed è stata la stessa rapper a spiegare come mai la scelta di questo look così particolare:

Il motivo di questa mia scelta? L’anonimato rende liberi, datemi una maschera e vi dirò la verità, è vero. I pagliacci, i giullari di corte… Erano gli unici che potevano dire la verità, erano gli unici a cui era permesso. Erano gli unici a cui veniva dato voce per le critiche. Io credo che la maschera di Myss Keta sia in parte legata a questa possibilità. Diciamo che il viso coperto è per dare voce a tante persone, dare voce a dei pensieri che appartengono a tante persone. Ognuno, secondo me, con una maschera e degli occhiali può diventare Myss Keta.

Insomma, come la prenderà la cantante? Al momento non ha rilasciato dichiarazioni!