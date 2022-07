Myss Keta: rivelata finalmente l’identità della cantante

Myss Keta è una cantante milanese che ha suscitato la curiosità di tutti per il fatto di non aver mai mostrato il suo volto. Su di lei non si conosce nessuna informazione riguardo la sua vita privata ma solamente il suo modo di fare musica. In questi giorni la rapper è tornata al centro del gossip in quanto la sua identità potrebbe essere stata finalmente svelata.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che circoli in rete uno scatto che sembra finalmente svelare l’identità della cantante. L’immagine in questione immortala una donna bionda seduta in una metropolitana. Molte persona hanno visto nel soggetto interessato proprio la cantante e rapper milanese Myss Keta.

C’è da dire che dopo la condivisione dello scatto la diretta interessata ha preferito mantenere il silenzio e non si è espressa a riguardo. Nonostante la rapper abbia preferito mantenere il silenzio, sono molti i fan che sono sicuri che la ragazza in questione sia proprio lei.

Myss Keta, tutto quello che c’è da sapere sull’artista del momento

Come già anticipato, non si hanno moltissime informazione riguardo la cantante Myss Keta. Sappiamo che la cantante e rapper milanese ha 31 anni ed ha basato il successo sul fatto di far rimanere segreta la sua identità.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la cantante che si esibisce sempre con il volto coperto si chiami Monica. Ovviamente sono queste notizie circolanti sulla cantante che non sono mai state confermate né smentite dalla diretta interessata. Nonostante i numerosi gossip su di lei Myss Keta continua a far rimanere segreta la sua identità.

Molto attiva su Instagram, dove è seguitissima e dove può contare più di 300 mila followers, Myss Keta è solita condividere tutti i suoi progetti lavorativi e musicali mantenendo però alta la guardia per non svelare il suo volto e il suo privato.