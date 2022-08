Nadia Toffa, tre anni dalla scomparsa: le parole di mamma Margherita

Era il giorno 13 agosto 2019 quando Nadia Toffa è morta a causa di una grave malattia. Nonostante oggi siano passati tre anni dalla sua scomparsa, tutte le persone che l’hanno amata continuano a mantenere vivo il suo ricordo. In prima linea c’è sua madre Margherita la quale ha rilasciato un’intervista a VanityFair.

La morte di Nadia Toffa è avvenuta tre anni fa, esattamente il 13 agosto 2019. La donna aveva scoperto di essere affetta da una brutta malattia il 2 dicembre 2017, mentre si trovava a Trieste per lavorare ad un servizio de Le Iene. Dopo aver ricevuto la diagnosi di glioblastoma, Nadia ha lottato con tutta la sua forza senza mai mollare.

Qualche mese fa, in occasione di un’intervista a “Vanity Fair”, la madre di Nadia Toffa ha rilasciato alcune dichiarazioni su sua figlia. In questo modo Margherita ha iniziato il suo racconto:

Alle elementari frequentava una scuola con alunni audiolesi, rinomata ovunque per l’approccio che permetteva ai ragazzi di portarli anche alla laurea. Ricordo che cercava sempre di capire come aiutare chi era più debole. Mi diceva: ‘Mamma, io corro sempre, forse perché potrò vivere poco. Non voglio sposarmi o avere figli, il mio amore più grande lo destino ad aiutare gli altri’. E mi invitava sempre a perdonare: ‘A volte – ripeteva – chi fa del male è perché sta male’.