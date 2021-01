Naike Rivelli e Ornella Muti furiose, arriva lo sfogo su Instagram: “Vi fanno usare la caccapupu!”

Non ci stanno Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli che con dure parole attaccano chi lavora sui social. Una battaglia iniziata da tempo contro chi sponsorizza prodotti i quali, secondo il loro giudizio, risultano essere di bassa qualità. Lo sfogo dell’attrice e della figlia arriva proprio su Instagram.

Hanno iniziato una vera e propria guerra Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli contro chi lavora con i social. Il bersaglio della loro polemica riguarda gli influencer che sponsorizzano prodotti. Ecco lo sfogo su Instagram:

Gli influencer ci hanno rotto er ca!!! […] loro sponsorizzano spesso e volentieri prodotti di merda scadenti, super prezzati, che loro stessi al 97% neanche usano? […] Basta riempire le tasche a chi se la gode sulle vostre spalle, facendo usare a voi la caccapupu mentre loro usano prodotti a mille stelle.

Il bersaglio dello sfogo avvenuto su Instagram da parte della nota attrice e della figlia è rappresentato da tutti coloro che accettano collaborazioni con aziende.

Queste ultime hanno il fine di sponsorizzare prodotti che, secondo il personale giudizio delle due donne, risultano essere di serie B, solo per avere una fonte di guadagno. Non manca l’intenzione di sottolineare come loro non accetteranno mai certi tipi di proposte.

Ecco le parole con cui viene fatta questa dichiarazione:

Io non prendo ne prenderò mai un euro da nessuna azienda. […] guadagno molto bene come creativa fotografica pubblicitaria e modella. Quindi ogni prodotto di cui vi parliamo lo abbiamo comprato e ci è stato regalato dalle aziende per dirvi onestamente ciò che pensiamo.

Dunque un vero e proprio attacco da parte delle due donne agli influencer e ai loro followers. Come reagiranno a queste pesanti accuse i moltissimi personaggi trascinati nella polemica che si vedono attaccati da Ornella Muti e dalla figlia Naike Rivelli? Non ci resta che aspettare una loro risposta.