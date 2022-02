Naomi Campbell mostra sua figlia: “È mia, non è stata adottata”

La meravigliosa modella mostra per la prima volta sua figlia e risponde alle tantissime persone che l’accusano di averla adottata

Naomi Campbell mostra sua figlia per la prima volta nella copertina della rivista Vogue in uscita nei prossimi giorni. La modella ora 51enne ha lasciato increduli milioni di fan che erano all’oscuro della sua gravidanza e che, si sono ritrovati davanti ad una bellissima notizia.

A svelare la nascita della piccola è la stessa Naomi all’interno del suo profilo Instagram dove, ha mostrato due piccoli e teneri piedini. La neonata è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita delle tantissime persone che da anni, seguono con passione e affetto la bellissima showgirl.

Oggi, a distanza di circa un anno da questo momento memorabile, Campbell mostra per la prima volta sua figlia e lo fa in modo inaspettato. La meravigliosa ‘Venere Nera’ infatti, ha mostrato la piccola in tutta la sua bellezza all’interno di un servizio fotografico che uscire sulla rivista Vouge nel mese di marzo.

Nonostante la sua immensa gioia, alcune persone che non seguono la vita privata della modella, avevano insinuato che la bambina non fosse realmente sua. Stando ai continui commenti da parte degli haters, Naomi ha voluto specificare e mettere a tacere una volta per tutte qualsiasi dubbio.

Naomi Campbell mostra sua figlia per la prima volta

All’interno della rivista la modella ha cancellato ogni tipo di dubbio in merito alla sua gravidanza che ha cercato di nascondere il più possibile. È proprio durante l’intervista a spiegare e a smentire ogni tipo di adozione: “Non è stata adottata. È la cosa migliore che abbia mai fatto” sottolinea Naomi.

La showgirl ha definito la sua maternità come la benedizione più grande che potesse mai immaginare. È proprio quest’ultima insieme al suo compagno ad aver deciso di tenere nascosta la gravidanza ad eccezione di alcuni amici più stretti. Una scelta fatta per proteggere la sua privacy e per viversi serenamente e senza troppe pressioni i 9 mesi prima della nascita.

Infine, Naomi Campbell ha aggiunto: “Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande”.