Nel pomeriggio di ieri è apparso su Instagram un post che ha lasciato a bocca aperta milioni di fan provenienti da tutto il mondo. A pubblicarlo è stata l’ex top model londinese Naomi Campbell. A quasi 51 anni, la splendida ex modella ha gridato al mondo intero di essere diventata mamma per la sua prima volta. Non si era a conoscenza nemmeno del fatto che fosse incinta o che stesse aspettando una bambina.

Credit: naomi – Instagram

Un desiderio, quello di diventare mamma, che Naomi non aveva mai nascosto, anzi. Erano anni che la star parlava spesso in pubblico di avere questa volontà ma che non era mai riuscita o che voleva aspettare il momento giusto.

Lei non ha mai amato condividere la sua vita privata con il grande pubblico. E infatti non si era mai lasciata sfuggire, prima di ieri, alcun indizio riguardante l’imminente arrivo di un bebè.

Credit: naomi – Instagram

Non si ha nessuna notizia, al momento, né sul nome della bimba, né su chi sia il papà, né se abbia portato avanti lei la gravidanza o se abbia usufruito di qualche altro metodo alternativo. Quest’ultima è una possibilità che Naomi non aveva mai scartato, ma che anzi si era spesso mostrata disposta a prendere seriamente in considerazione.

L’eventualità di una gravidanza surrogata

Credit: naomi – Instagram

Quello di diventare una madre single è un discorso che Naomi ha affrontato più volte, anche pubblicamente, fin da tanti anni fa. Intervistata dal The Sun, nel 2016, aveva detto:

Voglio avere dei bambini, anche se non so ancora in che modo. Penso che sarei una buona madre e molti sono d’accordo non me. Lo farò quando mi sentirò pronta. Senza correre. E se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Non ho paura di farlo e con le tecnologie e le ricerche mediche che ci sono oggi, non è poi così difficile. Ma, come ho già detto, ho bisogno di tempo per raccogliere più informazioni possibili.

Le parole di Naomi Campbell da neo mamma

Aldilà di come sia avvenuta la nascita della bimba, una cosa è assolutamente certa: Naomi Campbell è felice come mai in vita sua. L’ex compagna di Flavio Briatore ha scritto: