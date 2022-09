Natalia Estrada compie 50 anni: ecco cosa fa oggi la showgirl

Tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000 Natalia Estrada è stato uno dei volti più amati e popolari del piccolo schermo italiano. Attrice, ballerina e showgirl… l’Estrada grazie al suo talento ha ottenuto un successo incredibile. Successivamente ha preso la decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di cambiare vita. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ in occasione del 50esimo compleanno, Natalia Estrada ha ripercorso la sua carriera e svelato cosa fa oggi.

Natalia Estrada compie 50 anni. In occasione del suo compleanno, la showgirl spagnola naturalizzata in Italia ha rilasciato un’intervista al giornale il ‘Corriere della Sera’ in cui ha svelato alcuni retroscena della sua vita.

Queste sono state alcune delle parole di Natalia Estrada riguardo la sua carriera:

I numeri non sono mai stati di grande interesse per me. Vero è che un cinque davanti può fare una certa impressione ma, se penso a quello che potevo fare e volevo fare trent’anni fa e quello che sto vivendo ora, ogni mia esperienza è stata e continua a essere frutto di scelte oculate, non certo di condizionamenti anagrafici.

Natalia Estrada e la decisione di allontanarsi dalla tv: cosa fa oggi

Nonostante il grande successo ottenuto nel piccolo schermo, Natalia Estrada ha preso la decisione di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo e cambiare vita. A svelare cosa fa oggi è stata la stessa showgirl al noto giornale. Queste le sue parole:

Da anni mi occupo di cavalli, una passione sanguigna. Tanto quanto il desiderio di capire profondamente il loro comportamento e il modo che hanno, misterioso, di comunicare tra loro. Tutto questo mi ha portato ad approfondire in maniera compulsiva.

E, continuando, la showgirl spagnola ha affermato: