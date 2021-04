UeD, Dayane Mello criticata da Andrea Zelletta: “Un grosso in bocca al lupo”

Nell’ultima edizione del GF Vip, Andrea Zelletta è riuscito a raggiungere la finale dopo un inizio fin troppo tranquillo. Dopo un’edizione decisamente lunga del reality, a cui ha preso parte dal primo giorno fino all’attesissima finale, l’ex tronista è stato battuto. Ad occupare il primo posto sul podio è stato infatti Tommaso Zorzi, il beniamino del GF Vip.

All’interno della casa più spiata dagli italiani, Zelletta ha spesso avuto modo di discutere aspramente con Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. Ora, invece, lo troviamo a fare delle critiche sulla sua ex collega, la modella brasiliana Dayane Mello. L’ex gieffina, in effetti, presto potrebbe prendere parte ad uno del programmi del Palinsesto Mediaset.

UeD, targato Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, all’ex gieffino viene chiesta un’opinione riguardo alla sua ex collega Dayane. Zelletta risponde senza troppi peli sulla lingua con una frase abbastanza chiara: “Posso solo dire che, nel caso, farei un grosso in bocca al lupo ai corteggiatori”. Certo, una chiara frecciata alla modella brasiliana, in previsione del suo approdo nel dating show.

L’augurio non è per il percorso, ma per il corteggiatore, evidentemente per Zelletta saltare al fianco di Dayane è decisamente un’impresa. Ci teniamo a ricordare che Zelletta ha spopolato sul piccolo schermo proprio grazie alla partecipazione a UeD. In effetti, è proprio nel salotto del programma che Andrea ha conosciuto Natalia Paragoni, la sua attuale fidanzata.

A quanto riportano le recenti voci, i due hanno avuto qualche problema recentemente, per via di un molto chiacchierato tradimento. he sarebbe arrivato per mano della paragoni. A quanto sembra, però, Andrea Zelletta è molto tranquillo al riguardo, e chiude subito il discorso: “Mi fido ciecamente di lei, come lei si fida ciecamente di me. Non ho nessun dubbio. Penso che i rapporti d’amore si basino sulla fiducia”. Circa l’esperienza al GF, Zelletta è stato serafico: “Sono felice di come è andata”.