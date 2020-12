Natalia Paragoni rompe il silenzio sul regalo di Andrea: “Troppi film mentali”

Il Natale è passato, certo è che non è stato per tutti felice. Ieri, nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno scartato i regali mandati dai loro familiari. Andrea Zelletta è però rimasto deluso dalla dedica di Natalia Paragoni.

La fidanzata, conosciuta a Uomini e Donne, ha invito un regalo del tutto enigmatico al vippone. Andrea Zelletta, in una scatola di un vecchio anello, ha trovato un profumo da donna e un elastico per capelli.

Molto fredda e asettica la lettera di auguri: “Buon Natale dalla tua ragazza (sottolineato, ndr). Spero che tu possa essere sereno per il tuo Natale. A presto”. Ovviamente, la lettera ha mandato letteralmente in crisi il ragazzo.

Chiuso in camera a piangere Andrea ha pensato che la reazione fredda della donna sia dovuta al fatto che il programma si sia allungato e che lei non abbia condiviso la scelta dell’inquilino di continuare fino a febbraio.

Oggi, dopo tante ipotesi e tanti dibattiti, la giovane influencer ha rotto il silenzio. Con poche parole su Instagram Natalia Paragoni ha fatto sapere che sta leggendo troppe cose non vere sul sul conto.

Certo, la ragazza potrebbe essere arrabbiata anche per le parole di Alfonso Signorini a Casa Chi probabilmente proprio sul suo fidanzato:

C’è chi al provino dice una cosa e nella casa fa altro. Fuori ti dicono di tutto e poi dentro non li riconosci per come si comportano. Ad esempio c’è un concorrente, un ragazzo, che al casting a domanda diretta disse che se entrava nemmeno si ricordava più della fidanzata, che l’avrebbe proprio sfa***lata. Ora però sta sempre a parlare di lei e a fare i cuoricini con le mani tutti i giorni.