Natalia Paragoni lascia uno strano messaggio per Andrea Zelletta: ecco cosa ha scritto

Nel corso delle ultime ore Natalia Paragoni ha scritto uno strano messaggio sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Si tratta di semplici quattro parole, molto coincise e precise le quali sarebbero rivolte al suo fidanzato Andrea Zelletta. Cosa sta succedendo tra i due? Scopriamolo insieme!

Ieri, lunedì 21 dicembre, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta è stato trasmesso il video di auguri realizzato da tutti gli affetti dei concorrenti in occasione delle feste natalizie. Tutto nella norma se solo non fosse per l’assenza nella clip di Natalia Paragoni la quale in seguito ha deciso di lasciare uno strano messaggio per il suo fidanzato.

Natalia Paragoni sembra essere travolta dalla rabbia. L’influencer con queste parole avrebbe voluto mandare un segnale al suo fidanzato Andrea Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip:

Non ho più parole

Al contrario delle sue azioni, Andrea Zelletta ha deciso di fare un gesto molto romantico nei suoi confronti. Il gieffino ha confezionato un regalo con le sue mani e rivolgendosi direttamente alla compagna le ha fatto un importante confessione:

Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità: vorrei che tu fossi la madre dei miei figli.

Nonostante questo Natalia Paragoni non è apparsa nel video di auguri realizzato dal Grande Fratello Vip. Tuttavia non è l’unica a non essere stata presente nella clip. Infatti, anche il fidanzato di Adua Del Vesco, Giuliano Condorelli non si fa sentire senza commentare in alcun modo il rapporto che si sta instaurando tra Rosalinda e Dayane Mello.

Ad oggi non sappiamo i motivi alla base di questa strana assenza da parte di Natalia Paragoni né cosa ha spinto l’influencer a scrivere quel messaggio. Come si evolverà la questione nelle prossime settimane? Non ci resta che scoprirlo!