Natalia Titova a distanza di circa due anni dalla sua ultima partecipazione al talent di Amici, ha deciso di svelare il motivo per il quale non fa più parte dei professori. La coreografa e ballerina di fama internazionale ha rappresentato la sua categoria di ballo all’interno della scuola di Maria De Filippi per ben cinque anni.

La 47enne legata sentimentalmente a Massimiliano Rosolino ha deciso di rompere il silenzio in merito al talent firmato Canale 5. La Titova in una recente intervista al settimanale Nuovo ha svelato il reale motivo per il quale non lavora più con Maria De Filippi.

Fino a pochi giorni fa quai nessuno era a conoscenza del reale motivo per il quale Natalia aveva deciso di abbandonare la scuola di Amici. In molte persone avevano pensato al suo allontanamento a causa di vari impegni lavorativi ma la verità sembra essere completamente un’altra.

Natalia Titova, la verità dietro il suo abbandono ad Amici

La famosa coreografa ha finalmente raccontato il motivo per il quale non fa più parte dei professori all’interno della scuola di Amici. A cuore aperto Natalia ha svelato di aver deciso lei stessa di abbandonare il programma perché non rispecchiava più il suo modo di essere e di lavorare.

Intervistata dal settimanale Nuovo, la Titova ha affermato: “Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”.

Le sue idee e il suo modo di fare hanno così spinto l’insegnante ad allontanarsi dal programma che non la faceva sentire a suo agio. Lontano dal piccolo schermo e da qualsiasi altro talent, la coreografa ha aperto una scuola di danza a Roma, chiamata Natalia Titova Academy dove potrà dedicarsi ai ragazzi in cui vede del vero talento.