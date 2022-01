Pur essendo entrata da poco nella casa del GFVIP 6 Nathalie Caldonazzo ne è già diventata una delle protagoniste, soprattutto grazie alle sue dichiarazioni. Infatti dopo aver parlato al pubblico della sua storia d’amore con Massimo Troisi durata soli 2 anni ma mai dimenticato, si è anche lasciata andare a delle confessioni sul difficile rapporto avuto con suo padre.

Un rapporto che, come dichiarato dall’attrice e showgirl, non è mai stato dei migliori. Infatti l’ha condizionata nel suo rapporto con gli uomini, in quanto in essi, ha ammesso di aver cercato spesso il riflesso di suo padre. Nathaly ha raccontato ad Alfonso Signorini come durante l’infanzia si sia spesso sentita sopraffatta dagli atteggiamenti di suo padre e vinta dall’impotenza nel non poter difendere sua mamma, che era vittima di violenze.

Fonte: web

“Vedevo la figura fragile di mia madre e la figura troppo cattiva di questa persona, avevo le due basi completamente sballate”.

Il padre di Nathalie, Mario un importante imprenditore romano, ha incontrato la madre della showgirl, Leontine Snell, ballerina e coreografa di fama internazionale, quando lei era in Italia per una tournée. Tra i due è scoppiata la passione e il grande amore, visto che hanno avuto due figlie: Nathaly e la sorella Patrizia.

La confessione sul suo passato di Nathalie

l dolore per le violenze del padre sulla madre hanno segnato l’infanzia della Caldonazzo. Lei crescendo, ha cercato di impegnarsi a vedere nel padre un essere umano con tante fragilità. L’uomo è morto quando Natalhie aveva solamente 19 anni.

In seguito alle sue dichiarazioni l’attrice si è soffermata a parlare dell’attuale argomento, la violenza sulle donne, precisando che é un argomento ancora attuale, forse troppo. “Queste violenze vanno placate, non possono esistere tutti questi omicidi e fanatismi. Le donne hanno ancora paura. Io ho anche fatto alcuni quadri su questo tema e il ricavato sarà devoluto a queste donne” – ha detto.