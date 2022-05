Nathaly Caldonazzo a ruota libera rivela: “Ecco come sta davvero Lulù”

Nathaly Caldonazzo a ruota libera rivela alcuni dettagli importanti in merito alle condizioni di salute di Lulù Selassié dopo la fine della relazione con Manuel. La showgirl ha vissuto la relazione tra la coppia sia all’interno che all’esterno della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6.

Proprio in merito a questo, la ex compagna di Massimo Troisi ha deciso di rompere il silenzio parlando di Lulù e di ciò che l’ha vista protagonista in queste ultime settimane. Dopo un lungo percorso durato circa 6 mesi, la storia d’amore tra la principessa e Manuel è giunta al termine in modo del tutto inaspettato.

La Caldonazzo intervistata ai microfoni di Radio Radio al programma ‘Non succederà’, condotto da Giada Di Micelli, ha voluto spezzare una lancia in favore di Lulù. La famosa showgirl nonché ex gieffina, ha rivelato alcuni dettagli importanti nei confronti della principessa Selassié dimostrandosi molto comprensiva e gentile.

Nathaly Caldonazzo a ruota libera su Lulù Selassié

La ex partecipante del Grande Fratello Vip intervistata a Radio Radio ha svelato alcune importanti dichiarazioni in merito a Lulù e al suo stato d’animo dopo la rottura con Manuel. Quest’ultima infatti, ha spiegato e affermato: “Io vivendo dentro la Casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo”.

Nathaly Caldonazzo ha inoltre affermato quanto stia soffrendo guardando le lacrime e il dispiacere che sta attraversando la principessa. “Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”.

Parole importanti che la ex gieffina ha voluto spendere nei confronti della sua amica d’avventura con cui ha creato un forte legame d’amicizia. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono lasciati a distanza di alcuni mesi dal termine della loro esperienza al Grande Fratello Vip 6.