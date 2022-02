Puntata subito scoppiettante ieri al Grande Fratello Vip. In attesa del ritorno in casa di Alex Belli, Alfonso Signorini ha voluto parlare del rapporto tra Barù e le donne della casa.

Se Jessica Selassie non ha mai nascosto il suo interesse per l’esperto di food che però pare poco attratto dalla ragazza, Nathaly Caldonazzo si è fatta un’idea diversa su di lui.

Siccome alle telecamere del Grande Fratello non sfugge nulla, la regia ha mandato in onda una clip dove si vede Nathaly conversare con alcuni coinquilini e poi in confessionale parlando proprio di Barù.

Dopo un breve filmato dove si vede parlare con Antonio Medugno, è stato mostrato anche un momento di Nathaly Caldonazzo nel confessionale. Ed è proprio qui che ha espresso il suo parere. Secondo la Caldonazzo a Barù non interessa alcuna donna nella casa ma a quanto pare è più interessato agli uomini.

Fonte: web

“In realtà lui non ama nessuna. Capace che a lui piacciano gli uomini a questo punto… potrebbe! Ho capito che a Barù le donne non interessano. Per me a Barù piacciono i maschi. Ha altri pensieri ed è innamorato di altre persone qui dentro. Caro Barù a me non me la fai” – ha detto senza mezzi termini Nathaly.

Interpellata in diretta da Alfonso Signorini non ha saputo dire secondo lei chi uomo della casa possa piacere di più a Barù.

Così nel discorso si è intromesso il diretto interessato che non ha né smentito né negato ma anzi ci ha scherzato su stilando anche una sorta di classifica.

“Faccio anche la classifica di quelli che mi piacciono di più. Prima Giacomo, poi Alessandro…”. Insomma Barù ha capito perfettamente le dinamiche del gioco.