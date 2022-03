Nathaly Caldonazzo dopo il GF Vip: “Avrebbe dovuto vincere Delia Duran”

Nathaly Caldonazzo dopo il GF Vip ha rilasciato una lunga intervista spiegando chi secondo il suo punto di vista avrebbe dovuto vincere questa sesta edizione. Ancora una volta la ex gieffina va controcorrente affermando il desiderio di vedere Delia Duran sul podio come vincitrice inaspettata.

A differenza di tantissimi telespettatori a casa che hanno festeggiato la vittoria di Jessica Selassié, Nathaly si è ritrovata completamente contraria a ciò che è accaduto. Nelle ultime settimane prima della sua eliminazione, sono state tante le discussioni nei suoi confronti che l’hanno spinta a chiudere amicizie e rapporti.

Nathaly Caldonazzo dopo il GF Vip: “Doveva vincere Delia Duran”

La ex gieffina intervistata a RTL 102.5 ha commentato il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip mettendo da parte tutti i suoi impegni. Quest’ultima, infatti, ha spiegato quando la sua entrata avvenuta a reality avviato, abbia influenzato negativamente tutta la sua permanenza.

Nathaly Caldonazzo afferma: “Dovevo entrare a settembre nella casa, ma non ci sono riuscita per impegni con mia figlia. Dunque sono stata penalizzata, perché entrando dopo tre mesi, ti ritrovi a combattere contro chi è lì da più tempo”.

“È stato un viaggio meraviglioso dentro me stessa. Mi sono messa alla prova in una cosa nuova […] Io sono solitaria, ho difficoltà a convivere con altre persone, lì mi sono ammorbidita. Ho guardato come gli altri perdonano soprattutto” prosegue la ex gieffina.

“La cosa più faticosa è stata fare la doccia, io che sono abbastanza riservata [….] Lo rifarei facendo cose diverse. Mettendomi meno dalla parte di alcuni concorrenti e poi vedere che scherzavano insieme mi ha dato tanto fastidio”.

Nathaly non è contenta della vittoria di Jessica perché, secondo il suo punto di vista avrebbe dovuto vincere Delia Duran. A seguito di questo, ha terminato spiegando: “Io preferivo Delia Duran sinceramente. Con Jessica e Davide ho avuto un po’ di discussioni. Con Davide non mi sono trovata caratterialmente, a lui non piacevano quelli entrati dopo. Jessica? Sicuramente nonostante le divergenze che abbiamo avuto è un esempio per tante ragazze che non credono in loro stesse” .