Nathaly Caldonazzo nella bufera dopo le dichiarazioni rilasciate da parte dell’ex moglie di Andrea Ippoliti. La donna dopo il comportamento della gieffina non è riuscita a trattenere la rabbia scrivendo una lunga lettera a lei indirizzata.

Daniela ex moglie dell’imprenditore romano ha seguito le affermazioni e le parole che nel corso delle ultime settimane la showgirl ha lanciato nei confronti di Soleil. Nathaly infatti, più volte ha criticato il comportamento dell’influencer che a suo parere si è messa in mezzo al matrimonio tra Delia Duran e Alex Belli.

Parole che non sono affatto piaciute alla ex di Ippoliti che intervistata dal settimanale DiPiù ha deciso di dire la sua. Una lunga lettera quella che Daniela ha scritto nei confronti di Nathaly, accusando di essere una donna che nel corso della sua vita le ha rubato il marito.

La gieffina prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia, aveva una storia d’amore con Andrea terminata nel 2019 dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Le parole di Daniela hanno così gettato ancora una volta Nathaly Caldonazzo nella bufera.

Nathaly Caldonazzo nella bufera: “Mi hai rubato il marito, sei come Soleil”

Daniela all’interno della lunga lettera scritta al Settimanale DiPiù, accusa la gieffina di essere proprio come Soleil che tanto ha criticato. Quest’ultima afferma: “Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me”.

“Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza. Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex, ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me” afferma Daniela.

Mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti. Mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto “Ti amo”, firmato da Nathaly” termina Daniela.