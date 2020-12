Nato il piccolo Francesco Leone Maria: immensa gioia per l’ex tronista e concorrente del GF

Gioia infinita per l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato. Lo scorso 2 dicembre, infatti, l’influencer e personal shopper torinese ha dato alla luce il suo primo bebè, il piccolo Francesco Leone Maria. L’annuncia della nascita del bimbo, è arrivato proprio dal profilo Instagram della neo mamma.

Credit: rossellaintellicatoreal – Instagram

Il pubblico della televisione italiana aveva imparato ad amarla nel 2015, quando Rossella era entrata nella casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello. Era la 14esima edizione e, in quell’anno, a vincere era stata Federica Lepanto, ma il pubblico era rimasto molto affezionato alla bella Rossella.

Credit: rossellaintellicatoreal – Instagram

Oggi, lei e il suo adorato compagno Giovanni Ferrero sono diventati genitori del loro primo figlio e l’influencer ha scelto di dare il lieto annuncio ad amici e follower pubblicando un tenerissimo scatto del nuovo arrivato sul suo profilo Instagram. La foto, che ritrae per intero il dolcissimo bimbo, è accompagnata da altrettanto amorevoli parole:

Mentre il mondo era nel caos, il 2/12/2020 tu FRANCESCO LEONE MARIA ci hai riempito il cuore di gioia!! Ti amiamo!

Innumerevoli e istantanei i commenti di molte sue amiche e colleghe del piccolo schermo. Tra tutti spiccano gli auguri di Sara Affi Fella e Gemma Galgano, sue compagne di percorso nel noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Rossella Intellicato e l’annuncio della gravidanza

Sempre tramite i social network, Rossella Intellicato aveva annunciato di essere incinta e che presto sarebbe diventata mamma. Lo aveva fatto lo scorso novembre, quando era già alla 34esima settimana di gestazione.

Credit: MrSladfive – YouTube

In quel caso ha pubblicato una sua foto che la ritraeva sorridente, al sole e con il pancione ormai molto cresciuto in bella vista. Abbastanza insolito annunciarlo così tardi, ma a spiegare il motivo, ci aveva pensato la diretta interessata:

Vi svelo un Segreto… 34 weeks pregnancy! Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!!!

Credit: rossellaintellicatoreal – Instagram

Rossella aveva colto l’occasione anche per ringraziare il suo compagno Giovanni per aver esaudito quello che per lei era il sogno più grande, quello di diventare mamma.