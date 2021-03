Naufrago costretto al ritiro: ma cosa c’è dietro?

Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi gli infortuni non sono mancati: dopo le 16 ore di flebo di Gilles Roca e l’infortunio di Roberto Ciufoli ora è la volta di Paul Cascoigne che dovrebbe esser costretto a lasciare il reality.

L’ex calciatore si è infortunato alla spalla durante la prova di immunità andata in onda nell’ultima puntata del reality. Come riporta il settimanale Novella 2000, si parla di un’imminente uscita.

Sembra che l’ex stella del calcio anglosassone non è in grado di continuare il gioco. La diagnosi dovrebbe essere di una spalla slogata, al momento però la produzione non ha confermato la diagnosi uscita sui giornali.

Paul Gascoigne è molto amato dal pubblico e la speranza è di poterlo vedere almeno nell’isola segreta, ma sembra che le notizie dall’Honduras non lascino grandi speranze ai fan.

Al momento l’unico a rompere il silenzio sull’infortunio è stato Gabriele Parpiglia, il giornalista ha fatto chiarezza e ha spiegato quanto segue:

Al contrario delle news che circolano in rete nelle ultime ore, il naufrago Paul Gascoigne ancora non è stato eliminato dal gioco a causa di un infortunio alla spalla. In questo momento sta curando l’infortunio e non è con gli altri naufraghi. Ma il suo rientro potrebbe avvenire già lunedì in puntata, se gli esiti degli esami dovessero essere positivi senza operazioni in vista. Tutto il team ‘Isola’ tifa per il rientro di Paul. C’è solo da aspettare…con fiducia.