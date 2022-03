Ned Eisenberg è morto. All’età di 65 anni, dopo una lunga malattia, l’attore, diventato famoso per aver interpretato ruoli di spicco nei telefilm Law & Order – Unità vittime speciali e Omicidio e ne La fantastica Signora Maisel, si è spento il 27 febbraio 2022. La conferma della morte dell’attore, avvenuta a causa del cancro, arriva direttamente dalla sua agente.

Jeanne Nicolosi, l’agente di Ned Eisenberg, a USA Today ha raccontato che l’attore 65enne non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il cancro. Da tempo lottava contro la malattia che non gli ha dato scampo: si è spento nella giornata di domenica nella sua casa di New York.

L’agente ha diffuso una dichiarazione della moglie dell’attore, anche lei attrice. Ned Eisenberg e Patricia Dunnock, sposati da tempo. La coppia aveva anche un figlio. Le parole della donna sono davvero molto toccanti.

Ned era stato attaccato da due assassini molto rari: colangiocarcinoma e melanoma oculare. Nel corso di due anni, ha combattuto coraggiosamente il cancro in privato, pur continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo per assicurarsi che la sua copertura medica ripagasse le cure per lui e la sua famiglia.

Queste le parole della moglie dell’attore, che racconta di come da qualche anno il marito combattesse duramente contro due tumori rari. Ha sempre cercato di mantenere la sua privacy, continuando comunque a lavorare, per poter garantire a lui e alla famiglia le necessarie cure mediche. Ma alla fine il mostro ha vinto, portandosi via l’uomo a 65 anni.

Ned Eisenberg è morto: chi era l’attore 65enne

L’attore era diventato famoso per il ruolo di avvocato difensore Roger Kressler in Law & Order – Unità vittime speciali, ma anche per aver recitato nei panni di Sally Mendoza nel film del 2004 diretto da Clint Eastwood Million Dollar Baby e del fotografo Joe Rosenthal nel film del 2006 Flags of Our Hathers.

Ma lo abbiamo anche apprezzato in altre serie tv: La fantastica signora Maisel, The Blacklist, Person of Interest, The Good Wife, Madam Secretary, White Collar, New Amsterdam, NYPD Blue e 30 Rock.