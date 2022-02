Nek, chi non lo conosce? È uno dei cantanti più amati e seguiti, uno di quelli che fa battere forte il cuore soprattutto alle donne. Ma in pochi conoscono la vita privata dell’artista e chi sono sua moglie e le sue figlie.

Il cantante ha conosciuto sua moglie nel 2006 e tra i due, come lui stesso ha sempre raccontato, è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Da quel giorno non si sono più separati. Si sono sposati e nel 2010 hanno stretto tra le loro braccia il frutto di quel grande amore, una bellissima bambina di nome Beatrice. La donna aveva già un’altra figlia nata da una precedente relazione, Martina.

Oggi la piccola Beatrice Neviani ha 11 anni, è una bambina molto intelligente e secondo i rumors, anche con un carattere molto forte!

Molto spesso Nek condivide sul suo profilo Instagram le foto della sua famiglia e ogni volta che pubblica una foto della sua bambina, la accompagna con una bellissima dedica d’amore.

In tanti scatti Bea, come lui ama chiamarla, sembra condividere proprio la stessa passione del suo papà. Appare con in mano una chitarra o mentre canta al microfono.

Beatrice ha compiuto gli anni il 12 settembre. Nel 2020, il suo papà ha pubblicato sui social una foto bellissima. La piccola ha i capelli sciolti e l’ha accompagnata con questo dolcissimo post:

Buon compleanno bambina mia. 10 anni fa venivi al mondo e ogni giorno, in quel tuo sorriso, vedo i segni del mio viso…

Il cantante ha un bellissimo rapporto anche con Martina, la figlia di sua moglie.

Sempre secondo rumors, sembrerebbe che la ragazza sia nata un anno prima dell’incontro tra Nek e la sua mamma.

È stata subito accolta come parte della famiglia dell’artista. Tanto che con la crescita, la ragazza ha iniziato a considerare Nek come il suo secondo papà ed ha anche voluto aggiungere all’anagrafe il suo cognome. Oggi ha un bellissimo rapporto sia con il papà acquisito che con il papà biologico.