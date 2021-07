Nek e Gianni Morandi: lo stesso incidente alla mano, le parole del cantante

Purtroppo sia per Nek che per Gianni Morandi l’anno scorso è stato molto duro. Entrambi hanno infatti avuto un grave incidente alla mano. Il cantante bolognese si è ustionato mentre bruciava delle sterpaglie nella sua abitazione, l’incidente gli è costato mesi di ospedale e calmanti.

Nek, invece, si è tagliato con una motosega. L’incidente l’ha costretto ad una lunga riabilitazione, prima un intervento chirurgico e diversi mesi di stop dal suo lavoro. Un’esperienza davvero terribile. Proprio i due cantanti, ora si sentono e si danno conforto:

Con Gianni ci sentiamo spesso per confrontarci su come affrontare le difficoltà. Abbiamo subìto un deficit serio alle mani ma entrambi non amiamo piangerci addosso. Siamo consapevoli che poteva andare peggio e poi è necessario reagire.

Il cantante raccontò l’incidente a Verissimo, in quell’occasione spiegò che il rischio maggiore era quello di morire dissanguato.

Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano. Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione, sarebbe stato tutto più complicato. Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo.