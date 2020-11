Sta finalmente meglio ed è tornato a casa: Nek si è ripreso dal delicato intervento chirurgico. Il cantate è stato operato alla mano a seguito di un incidente domestico, a dare l’annuncio è stato proprio l’artista in persona.

Con un video pubblicato su Twitter il cantante ha tranquillizzato i fan e ha fatto sapere di stare bene. Certo, ci vorrà un po’ prima che tutto torni alla normalità, ma per ora la degenza può proseguire da casa.

Nek ha specificato di essere in buone condizioni e di aver bisogno solo di un po’ di riposo. L’incidente è avvenuto in una delle sue abitazioni e la preoccupazione vista anche la sua carriera da musicista.

Ciao parlo da casa, sono tornato a casa oggi, questo è un piccolo impianto che mi hanno fatto. è stata un’esperienza tosta, dieci ore di operazione, però dai sono qui, adesso parte una riabilitazione molto importante, ma mi premeva ringraziarvi tutti, ho avuto un affetto gigantesco e mi premeva ringraziarvi personalmente.

Poi ha sottolineato che l’affetto dei fan è stato tantissimo. In momento delicati come questi è fondamentale avere qualcuno che ci sostenga, seppur a distanza. E così è stato per il cantante che, nonostante l’intervento, si è riabilitato in fretta.