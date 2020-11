Nek ricoverato in ospedale: incidente alla mano

Poco fa la notizia del ricovero in ospedale di Nek. Il cantante è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, dopo un incidente ad una mano. Proprio lui ha dato la notizia, pubblicando un post sul sui suoi profili ufficiali di Twitter e Instagram.

Ciao a tutti. Vi siete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni … Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano.

Il cantante ha pubblicato una sua foto in ospedale, mentre sfoggia un sorriso rassicurante ed ha proseguito il suo post parlando delle sue attuali condizioni di salute:

Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. Un prestissimo! 🙏🏻😘

Le reazioni dopo il post di Nek

In poche ore, il post di Nek ha raggiunto un incredibile numero di reazioni e di commenti di fan, ma anche di colleghi del mondo dello spettacolo. Francesco Renga, Serena Enardu, Gigi D’Alessio, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Marco Ligabue, Francesca Barra, Lucilla Agosti, Chiara Squaglia e molti altri. Tutti hanno lasciato un messaggio di affetto e di supporto al grande cantante.

Cosa sia successo di preciso, Nek non lo ha ancora specificato, ma di sicuro non appena si sentirà meglio, avrà modo di raccontare ai suoi fan e ai suoi colleghi, dell’incidente in campagna. Dalla foto, si vede il braccio del cantante ingessato.

Credit video: Warner Music Italy – YouTube

Tutti aspettano con ansia nuovi aggiornamenti sui profili social della star.

Filippo Neviani, in arte Nek, è un cantautore e musicista italiano, popolare in Italia e in tutto il mondo di lingua spagnola. In tutta la sua carriera, ha pubblicato 13 album e 4 singoli.