Nessun annuncio ufficiale, ma le foto dei paparazzi confermano la gravidanza della bellissima e bravissima attrice

Sebbene abbia da poco superato i 30 anni, la bellissima attrice americana Emma Stone, è attualmente una delle più apprezzate interpreti del cinema più prestigioso del mondo. Sposata dallo scorso anno con il comico ed attore statunitense Dave McCary, la Stone è in dolce attesa del loro primo bambino insieme.

A confermarlo, alcune foto trapelate sul Daily Mail datate 30 dicembre 2020 e che la ritraggono a spasso per Los Angeles con un vistoso pancione che lascia ben poco spazio ai dubbi.

La notizia non è stata confermata da nessuno dei diretti interessati. Emma, che ama vivere la sua vita privata lontano dai riflettori, non usa account di alcun social network e non ha rilasciato alcuna intervista. Suo marito Dave McCary, un account Instagram ce l’ha, eppure non ha divulgato alcuna news a riguardo. L’entourage dell’attrice premio Oscar, ha deviato tutte le domande riguardanti questo argomento.

L’enorme pancione, però, non può far altro che rendere la notizia praticamente ufficiale. Giudicando dalla grandezza del ventre, oltretutto, si direbbe che mancherebbe davvero poco alla nascita del bebè.

Carriera e vita privata di Emma Stone

Emma Stone è nata a Scottsdale, in Arizona, il 6 novembre del 1988 ed è una attrice statunitense. Fin da bambina mostra subito la sua passione ed il suo talento per la recitazione, comparendo in vari musical di discreta importanza.

All’età di 15 anni si trasferisce a Los Angeles, l’El Dorado di chiunque voglia seguire una carriera da attore o attrice. Nel 2004 fa i suoi esordi, partendo dalla televisione e recitando in alcune serie Tv di successo. Tra questa Zack e Cody al Grand Hotel, Malcolm e altri.

Nel 2007 appare per la prima volta sul grande schermo, recitando nella commedia demenziale, Suxbad Tre Menti Sopra il Pelo. Da lì parte una vera e propria ascesa nell’olimpo del cinema, che la porterà ad avere un’infinità di riconoscimenti e prestigiosi premi.

Nel 2016 viene scelta per vestire i panni della protagonista nella commedia Musical LA La Land e recita al fianco di Ryan Gosling. Il film è successo planetario e con la sua interpretazione porterà a casa, in un colpo solo, una miriade di riconoscimenti. Tra questi l’ambitissimo premio Oscar, il BAFTA, il Golden Globe e la Coppa Volpi alla mostra del cinema di Venezia.