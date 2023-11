Neymar e Bruna Biancardi si sono lasciati: “Lui l’ha tradita 92 volte…”

Neymar avrebbe tradito la sua fidanzata Bruna Biancardi per l'ennesima volta

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Neymar avrebbe messo fine in modo definitivo alla sua relazione con Bruna Biancardi. La coppia aveva recentemente dato alla luce una bambina, ma la serenità che avevano raggiunto è stata di breve durata.

L’annuncio della separazione è stato reso pubblico da un giornalista brasiliano, Thiago Sodré. Inoltre alcune fonti indicano come motivo della rottura sia da rintracciare in un presunto tradimento da parte del famoso calciatore. D’altronde, questo non sarebbe la prima volta che Neymar tradisce la sua fidanzata.

In ogni modo, sembra che stavolta Bruna Biancardi abbia deciso di mettere fine alla sua relazione a causa di un ennesimo atto infedele. Si dice che Neymar abbia partecipato a una festa nella sua villa, dove avrebbe commesso il nuovo tradimento. In passato, il calciatore aveva chiesto scusa e Bruna e quest’ultima lo aveva perdonato, ma sembra che questa volta la situazione sia diversa. Attualmente, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, quindi l’attendibilità di questa notizia rimane incerta.

Neymar e Bruna Biancardi: l’annuncio della nascita di Mavie

Bruna Biancardi è una giovane influencer di 29 anni la quale, in passato aveva perdonato i tradimenti di Neymar. Tuttavia, sembra che questa volta abbia deciso di porre fine alla loro storia d’amore, soprattutto dopo l’ennesima delusione. La coppia aveva annunciato la nascita della loro figlia Mavie attraverso una foto pubblicata sui loro profili Instagram. Queste sono state la parole scritte a corredo della didascalia del post:

La nostra Mavie è arrivata a completare la nostra vita. Benvenuta figlia, sei già molto amata da noi. Grazie per averci scelta, Dio ti benedica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

In questa occasione, avevano scritto parole di affetto e condivisione, ma ora sembra che il loro percorso insieme abbia subito una svolta significativa. Resta da vedere come la situazione si evolverà e se verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla loro rottura.