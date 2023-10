Dopo mesi di trepidante attesa, il campionissimo del calcio mondiale Neymar Junior e la sua bellissima compagna Bruna Biancardi hanno abbracciato finalmente la loro bambina. La piccola si chiama Mavie ed è la loro prima figlia insieme. Il calciatore è già papà di un bimbo, nato nel 2011 da una precedente relazione.

Credit foto: neymarjt – Instagram

Si allarga la famiglia di uno dei massimi esponenti mondiali del gioco del calcio degli ultimi anni. Stiamo parlando di Neymar Junior, stella del Brasile e, da qualche mese, della squadra araba dell’Al Hilal.

Nato nel 1992 a Mogi das Cruzes, nello stato di San Paolo, Neymar è cresciuto calcisticamente nello storico club del Santos, lo stesso di Pelè.

Nel 2013 è approdato in Europa ed ha iniziato ad incantare il mondo con la maglia del Barcellona, formando con Messi e Suarez uno dei tridenti d’attacco più forti della storia.

Nel 2017, per la cifra record di 222 milioni di euro è stato acquistato dal Paris Saint Germain, dove è rimasto fino all’estate appena conclusa. Da qualche mese, infatti, si è trasferito in Arabia Saudita per giocare con l’Al Hilal.

Nata la bimba di Neymar

Credit foto: neymarjt – Instagram

Questi mesi per Neymar, però, sono stati pieni anche di emozioni non provenienti dal mondo del calcio.

Nei primi mesi dell’anno, infatti, il campione e la sua bellissima compagna, Bianca Biancardi, hanno scoperto che ben presto la loro famiglia si sarebbe allargata. Ad annunciarlo ci aveva pensato lo stesso calciatore, con un dolce post sui social:

Credit: neymarjr – Instagram

Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore, rende i nostri giorni molto più felici 🙏🏼 Arriverai in una bella famiglia, con fratello, nonni, zii e zie che ti amano già tanto! Vieni presto figliolo, ti aspettiamo con ansia! ❤️

Oggi, sempre con delle bellissime foto e tenere parole pubblicate sui social, O’Ney ha reso grazie alla vita per la nascita della sua bambina, la piccola Mavie. Ecco le sue parole: