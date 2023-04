Al termine di una stagione molto sfortunata per quanto riguarda il campo, Neymar può gioire per la scoperta della gravidanza della sua compagna Bruna Biancardi. Il campione del Paris Saint Germain sta in fatti per diventare papà per la seconda volta. Nel 2011 era nato il suo primo figlio, Davi Lucca, dalla relazione con l’ormai ex compagna Caroline Dantas.

Credit: neymarjr – Instagram

Nato a Mogi das Cruzes, nello stato di San Paolo, il 5 febbraio del 1992, Neymar Junior è considerato uno dei campioni assoluti più grandi della storia del calcio brasiliano e mondiale.

Calcisticamente è cresciuto nel Santos, club storico del Brasile che ha dato vita a talenti immensi come Pelè. A portarlo nel calcio europeo per primo, nell’estate del 2013, è stato il Barcellona.

Con i blaugrana ha giocato fino al 2017, vincendo due campionati spagnoli, tre Coppe del Re, una Supercoppa spagnola, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

Nel 2017, appunto, ha lasciato la squadra catalana ed è approdato, per la cifra record di 222 milioni di euro, ai francesi del Paris Saint Germain.

I parigini da alcuni anni stanno cercando di allestire la miglior squadra possibile, con l’obiettivo di arrivare a vincere la tanto agognata Uefa Champions League. Per riuscirci hanno portato in Francia anche l’ex compagno di squadra di Neymar, Leo Messi, ma al momento la coppa dalle grandi orecchie è ancora soltanto un sogno.

L’annuncio di Neymar

Credit: neymarjr – Instagram

L’ultima stagione in particolare, per O’Ney è stata tutto fuorché fortunata. A febbraio, infatti, ha riportato un grave infortunio alla caviglia che lo terrà fuori dal campo per tutto il resto del campionato.

Tuttavia, una gioia il campione brasiliano la sta per vivere fuori dal rettangolo verde. La sua compagna Bruna Biancardi è infatti incinta e renderà il campione papà per la seconda volta.

Credit: neymarjr – Instagram

Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso fenomeno brasiliano, che su Instagram ha scritto: