Niccolò Centini, ex volto dei Cesaroni si candida al GF Vip: “Non mi hanno preso preso perché…”

I preparativi per il debutto dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip stanno continuando e tra le candidature è apparso il nome di un ex volto della serie tv “I Cesaroni”. Stiamo parlando di Niccolò Centini il quale ha scagliato una frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti si ricorderanno di Niccolò Centini per aver interpretato il personaggio di Rudy nella storica serie tv “I Cesaroni”. Il celebre attore ha fatto sapere a tutti i suoi fan di essersi candidato in qualità di concorrente per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip.

Raggiunto dai microfoni del settimanale “Nuovo TV”, lui stesso ha dichiarato che gli piacerebbe partecipare ad un reality show. Alla luce di questo ha fatto i provini sia per il programma condotto da Alfonso Signorini e sia per L’Isola Dei Famosi:

Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il GF VIP e anche per l’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Perché? Forse non ho conoscenze in quel mondo lì.

Tuttavia, il noto attore non ho potuto fare a meno di lanciare una provocazione al conduttore del reality show in onda su Canale Cinque. Queste sono state le sue parole:

Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori. Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni. Per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo.

Niccolò Centini: la carriera dopo “I Cesaroni”

Dopo il grande successo ottenuto grazie alla serie tv “I Cesaroni”, tutti si sono chiesti che fine avessi fatto Niccolò Centini. A novembre del 2018, il celebre attore si è trasferito a Londra per cercare lavoro come lavapiatti. A dichiararlo era stato lui stesso, costretto ad emigrare dopo aver sperperato tutti i guadagni ottenuti negli anni precedenti.