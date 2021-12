Sono passati ormai alcuni giorni da quando Daniela Manni ha annunciato il ritorno a casa di Alex Zanardi. Dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale, il campione paraolimpico è tornato nella sua casa. Adesso è Niccolò Zanardi a prendersi cura di suo padre. Scopriamo insieme le dichiarazioni di Anna, la mamma del noto atleta.

A distanza di un anno e mezzo dall’incidente in handbike, Alex Zanardi ha finalmente lasciato l’ospedale. ed è tornato nella sua casa di Noventa Padovana. Quest’anno l’atleta potrà trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia , con sua moglie Daniela Manni e con suo figlio Niccolò Zanardi.

In occasione del rientro a casa di Alex Zanardi, sua madre Anna ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni durante un’intervista al “Corriere Della Sera”. In particolare la donna ha parlato di Daniela Manni e di Niccolò Zanardi, per lei due persone fantastiche.

Per quanto riguarda Niccolò Zanardi, sua nonna Anna ha spiegato come lui stesso si prende cura di suo padre. Il 22enne si è ritrovato a dover crescere in fretta a causa dell’incidente che ha coinvolto suo padre. Queste sono state le parole della donna:

Con Niccolò è un po’ come se si fossero invertiti i ruoli, di padre e di figlio. Non gli fa mai mancare niente.

La vita di Daniela Manni, Niccolò Zanardi e Anna è stata travolta dai due incidenti in cui è stato vittima Alex Zanardi. Il primo avvenuto in Indycar nell’anno 2001 a causa del quale l’atleta dovette ricorrere all’amputazione delle gambe. Il secondo quello più recente, ovvero avvenuto circa un anno e mezzo fa.

Fin subito dopo l’incidente, Niccolò Zanardi ha dimostrato una grande forza d’animo nel prendersi cura di suo padre. D’altronde, è lo stesso coraggio che ha avuto Alex Zanardi nel superare tutte le difficoltà non arrendendosi. Infatti il celebre atleta non si è abbattuto, a contrario ha rassicurato tutti dicendo che ce l’avrebbe fatta e così è stato.