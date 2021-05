Come sta Nick Jonas in ospedale?

Nick Jonas in ospedale. Fan preoccupati dopo che il celebre cantante ha avuto un incidente sul set che gli ha causato dei problemi che lo hanno costretto al trasferimento nella più vicina struttura sanitaria. Quali sono oggi le sue condizioni di salute? Come sta il cantante amatissimo soprattutto dai più giovani?

Sabato 15 maggio 2021 il cantante e attore è rimasto vittima di un incidente sul set, che gli ha provocato un infortunio che lo ha costretto al trasporto in ospedale. In merito a quello che è successo al marito di Priyanka Chopra si sa ben poco. Vige il massimo riserbo sulla questione.

Il sito TMZ che tra i primi ha dato la notizia dell’infortunio ha detto che le fonti contattate non avrebbero rivelato la causa dell’incidente. O il motivo per cui Nick Jonas si trovasse su un set, dal momento che non abbiamo notizia di nuovi progetti artistici che lo riguardano.

Pare che il progetto sia top secret. Le uniche cose che sappiamo è che nella serata di sabato 15 maggio qualcosa è andato storto. Tanto che nel luogo dove si trovava a provare è arrivata di corsa un’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Sui social il cantante non ha scritto niente. Dopo l’incidente sono state pubblicate delle immagini che riguardano alcuni suoi impegni di lavoro, ma nient’altro. Nessun riferimento a quello che è accaduto quel sabato sera in cui è finito in ospedale.

Nick Jonas in ospedale: come sta adesso?

Sappiamo solo che dopo il trasferimento d’urgenza in ospedale, dopo nemmeno 24 ore Nick è tornato a casa. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. E lunedì sera era presente a The Voice, programma di cui è apprezzato protagonista.

C’è chi parla di una costola rotta, a causa di una caduta dalla bicicletta durante le riprese di un nuovo programma tv. Ma non si sa nient’altro.