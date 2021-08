Dopo la sua partecipazione a Temptation Island e Uomini e Donne, programma quest’ultimo in cui rimase coinvolto in uno scandalo non da poco, Nicola Panico oggi ha cambiato completamente vita. Dopo la fine della storia con Sara Affi Fella, ha conosciuto Francesca Parenti e se ne è innamorato. Oggi, insieme a lei, sta per coronare il sogno di diventare genitore per la prima volta.

Calciatore in serie minori, Nicola era diventato famoso anni fa, quando insieme a Sara Affi Fella partecipò al reality show di Canale 5, Temptation Island.

Finita quell’avventura, era tornato di nuovo in tv qualche tempo dopo. La sua ex Sara era seduta sul trono di Uomini e Donne e stava intraprendendo una conoscenza abbastanza approfondita con il corteggiatore Luigi Mastroianni, che alla fine era stato anche la sua scelta.

Credit: nicolapanico10 – Instagram

Poi, lo scandalo. Invitato in trasmissione, Nicola Panico aveva rivelato a Maria De Filippi, alla produzione e a tutti i telespettatori, che in realtà la storia tra lui e Sara non era affatto finita, ma che era continuata durante tutto il trono.

Nicola Panico presto papà

Credit: nicolapanico10 – Instagram

Successivamente a quello scaldalo televisivo, Sara e Nicola si sono lasciati definitivamente. Lei ha intrapreso una relazione con il calciatore Federico Fedato, con il quale vive felice e che le ha donato, un anno fa, la gioia di diventare mamma.

Anche Nicola ha ritrovato l’amore. La sua compagna, Francesca Parenti, non vive sotto la luce dei riflettori e non lavora nel campo dello spettacolo. I due sono legati dal 2019, quando si sono conosciuti in un locale di Napoli.

In questi giorni, entrambi hanno decidere di condividere con il mondo social la lieta notizia che hanno appena scoperto. Francesca è incinta per la prima volta e i due non vedono l’ora di allargare la propria famiglia.

Nicola sul suo account Instagram ha pubblicato il video dell’ecografia della sua compagna, accompagnandolo con queste tenere parole: