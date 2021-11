Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip dopo aver affrontato la vicenda Alex Belli – Soleil Sorge, si è parlato anche del flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, a quanto pare definitivamente tramontato. I due ieri si sono nominati a vicenda e Nicola ha attaccato pesantemente la coinquilini accusandola di aver giocato con i suoi sentimenti.

Fonte: web

“Non è chiara. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Ripeteva ‘qui no, ma fuori vorrei conoscerti ed eventualmente avere una storia’. Poi mi ha ripetuto che mi vede come un amico e non vuole altro. E allora basta, io non la voglio come amica” – lo sfogo di Nicola.

E ancora: “Questa è incoerenza e non si gioca così. Io mi sento preso in giro e illuso, perché mi fai credere delle cose che non ci sono in verità. Volevo cose vere e concrete, visto che io sono sincero”.

Alla fine ha concluso il suo sfogo con una frase che ha fatto arrabbiare un po’ tutti, compreso Alfonso Signorini. Nicola ha detto che Miriana merita chi la tratta male: “Vai dagli uomini che ti trattano male, questo è quello che meriti“. Si sono già alzati diversi polveroni sui social per questa bruttissima uscita del figlio di Patrizia Mirigliani.

Capito l’errore Nicola si è poi sfogato durante la notte. “Siccome io l’ho sempre trattata bene, le ho detto ‘vai a farti trattare male da un altro’. Quella frase è stata in un momento di rabbia. Che poi non ho detto un’offesa, ma una frase brutta. Lei mi ha preso in giro, non è chiara. Io sono innamorato e lei mi ha illuso”. Interviene Alfonso Signorini: “Nicola dovresti vergognarti per questa frase”.