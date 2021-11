Nicola Pisu è tra gli ultimi usciti dalla casa del Grande Fratello VIP, come di consueto il ragazzo è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e ha risposto alle domande della conduttrice, anche quelle più toccanti e dolorose.

In particolare la donna ha parlato del dolore che ha affrontato quando la mamma, la famosa Patrizia Mirigliani, ha dovuto denunciarlo. Il ragazzo era caduto nel tunnel della droga e non riusciva più a rialzarsi:

Io ero andato troppo oltre ed ero caduto troppo in basso e non riuscivo più a rialzarmi. Quindi ha dovuto denunciarmi e da lì poi ho capito tante cose. Perché stavo perdendo anche la famiglia. Mio padre si era già allontanato, era più di un anno che non lo sentivo e non lo vedevo. E quindi ero solo.

Ovviamente la reazione di Nicola Pisu in quel momento non è stata delle migliori. Ma pian piano con il tempo è arrivato alla conclusione più corretta:

Lì per lì ero molto arrabbiato con lei e ci ho messo tempo per capire che invece l’aveva fatto per il mio bene. Da quel momento in poi io ho fatto chiarezza con me stesso, ho capito che stavo perdendo la famiglia, gli affetti, gli amici e che ero solo. Ho capito che stavo tra la vita e la morte. Ho dormito per strada due volte per vari litigi con mamma.

Una delle frasi più dure che la donna le ha pronunciato, in effetti, l’ha salvato: “Arrivavamo tutti e due all’esasperazione e lei piangendo mi diceva ‘esci di casa perché io non ce la faccio più’. A volte, quando era molto arrabbiata e vedeva me che stavo male, mi diceva anche ‘preferirei che tu morissi piuttosto che ti uccida la droga’. E capisco che per una madre è un dolore enorme vedere un figlio che si sta autodtruggendo con le sue stesse mani.”