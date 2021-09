Nicola Vivarelli: che fina ha fatto? Il cavaliere è assente

Nicola Vivarelli nelle prime registrazioni di UeD non è presente in studio

Sono da poco iniziate le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne. Episodi che vedranno la loro messa in onda il 13 di settembre. Dalle anticipazioni, ancora molti sono i dubbio da svelare. A quanto pare nel parterre maschile manca una delle figure principali e più chiacchierate del programma. Stiamo parlando del giovanissimo e bellissimo Nicola Vivarelli.

Il ragazzo è da poco tornato da una splendida vacanza in Puglia in compagnia della sua mamma. Ma i fans fremono per sapere se il marinaio prenderà parte alla nuova stagione del dating show. Fonti attendibili rivelano che Vivarelli, nelle prime registrazioni, non è stato presente nello studio. Come tutti ricorderanno, nella scorsa edizione Nicola, dopo aver intrapreso una conoscenza con la dama Gemma Galgani, (molto chiacchierata e criticata per la loro differenza d’età) fu costretto ad abbandonare il programma per motivi lavorativi.

La sua assenza è durata diversi mesi ma da lì a breve, fortunatamente, il cavaliere fece il suo rientro. Un ritorno decisamente mente apprezzato, soprattutto per le vicende legate alla dama Eleonora Perrone, con la quale Sirius aveva intrapreso una nuova conoscenza. Storia che prese piede non solo negli studi di Uomini e Donne, ma anche al di fuori e lontano dalle telecamere.

L’estate era iniziata per i due neo piccioncini con un forte affiatamento, tanto da portarli a condividere con i loro follower sui loro profili social i momenti più belli. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti ad oggi Nicola Vivarelli si dichiara single. Il tutto faceva ben sperare, per i fans, in un sicuro ritorno del Cavaliere nel parterre maschile del trono over. Gli indizi però portano a ben altra deduzione. Quindi ad oggi la domanda rimane aperta: Vivarelli farà ritorno?

Magari l’assenza di Nicola è solo dettata da un problema lavorativo, che a breve gli permetterà di tornare ancora più volenteroso di trovare finalmente il vero amore. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti e le notizie che il marinaio di sicuro non mancherà di fare avere ai suoi fans tramite il suo profilo Instagram.