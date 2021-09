L'attore, cacciato da un ristorante di bistecche a Las Vegas, era in evidente stato di ebrezza

Sta ormai diventando virale la notizia secondo la quale Nicolas Cage, uno degli attori più amati di Hollywood, è stato buttato fuori da un ristorante di bistecche a Las Vegas. Stando alle notizie circolanti, l’attore era in evidente stato di ebrezza e ha discusso con il personale del ristorante che ha deciso così di cacciarlo dal locale.

In questi giorni i media americani non fanno che parlare d’altro. Nicolas Cage, uno dei nomi più importanti del panorama di Hollywood, è stato buttato fuori da un ristorante di bistecche a Las Vegas, negli Stati Uniti d’America. Stando a quanto riportato dai giornali americani, l’uomo si trovava in un evidente stato di ebrezza.

Ad accendere la miccia che avrebbe poi portato i gestori del ristorante a cacciare l’attore dal locale sarebbe stata una discussione. A causa dello stato in cui Nicolas Cage versava, ubriaco e scalzo, i responsabili non hanno potuto fare a meno di cacciare fuori l’attore dall’attività.

Il tutto, ovviamente, è stato immortalato in un video che ha una durata di circa 40 secondi. Le immagini in questione sono state recuperate dal giornale ‘The Sun’ che ha pensato bene di condividere il video sui propri canali social.

Nella prima parte della clip in questione, possiamo notare Nicolas Cage seduto su un divano a piedi scalzi. L’uomo è stato ripreso mentre pronunciava parole senza senso e frasi del tutto prive di significato. L’aspetto completamente trasandato dell’attore ha fatto sì che i clienti del ristorante lo scambiassero per un senzatetto.

Nicolas Cage buttato fuori da un ristorante: le parole di un testimone

Nel video in questione, inoltre, si osserva l’attore uscire dal ristorante. Questo è il momento in cui i responsabili del ristorante cacciano fuori Nicolas Cage dal locale. Tentando infatti di rientrare nel ristorante, Nicolas Cage è stato buttato fuori dai gestori del locale. Un testimone ha dichiarato al ‘The Sun’:

Eravamo al bar di Lawry’s quando abbiamo notato quello che all’inizio pensavamo fosse un senzatetto completamente ubriaco e chiassoso. Con nostro shock si è rivelato essere Nicolas Cage. Era completamente ubriaco e stava litigando con il personale. Era davvero in un brutto stato e camminava senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto shot di tequila e whisky Macallan del 1980.

