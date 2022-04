Nicolas Vaporidis chiede scusa a Vladimir: “Non volevo mancarti di rispetto”

Durante la settimana si è parlato molto dell’offesa fatta da Nicolas Vaporidis a Vladimir Luxuria. L’attore durante un diverbio con l’opinionista dell’Isola dei Famosi si era rivolto parlandogli al maschile.

Una frase che ha offeso molto Vladimir che in questi giorni si è detta comunque pronta ad accettare le scuse di Nicolas anche se resta convinta che abbia usato il maschile di proposito.

E così ieri in puntata sono arrivare le scuse di Nicolas Vaporidis.

“Mi voglio scusare se ti ho mancato di rispetto. Non era mia intenzione. Credo tu sia una delle massime esponenti dell’identità di genere. Ti chiedo veramente scusa” – ha detto.

Fonte: web

E Vladimir le ha accettate. “Hai detto una cosa che mi ha offeso” – ha esordito l’opinionista, che poi ha aggiunto: “Ma io accetto le scuse e voltiamo pagina”.

La frase incriminata era stata detta durante un diverbio per la nomination di Clemente Russo e Laura Maddaloni. Nicolas si era detto dispiaciuto della loro eliminazione perché credendoli forte la sua intenzione era quella di mandare via Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro.

E invece il televoto ha decretato a sorpresa la loro esclusione.

“Clemente e Laura si sbattono dalla mattina alla sera, costruiscono capanne, vanno a pesca, provano a costruire un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili perché è così che passiamo e questo vi interessa” – aveva detto Nicolas.

Vladimir aveva risposto piccata: “Abbassa le piume“. Ed a quel punto l’attore si è rivolto a lei al maschile prima di essere subito stoppato.

“Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…”. “Intanto dì ‘cara’ Vladi, se vogliamo parlare di rispetto” – la risposta di Vladimir.