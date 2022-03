Dopo anni di relativo silenzio e assenza dalle scene, Nicolas Vaporidis sta tornando alla ribalta. Settimana scorsa ha iniziato la sua nuova avventura, non in vesti di attore, bensì di concorrente della nuova edizione de L’isola dei Famosi. In tanti ricordano il suo viso pulito nel successo di Notte prima degli esami, ma con il passare del tempo, si è trasformato e non poco. Eccolo oggi.

Nicolas Vaporidis è nato a Roma il 22 dicembre del 1981, da mamma romana e padre greco.

Nel 2000 si è diplomato al Liceo Classico Statale “Luciano Manara” di Roma, per poi iscriversi alla Facoltà di Scienze della comunicazione della Sapienza – Università di Roma.

Tuttavia, per inseguire la passione trasmessagli sin da bambino dal nonno, che era direttore di produzione per la Maura Film, decide di trasferirsi a Londra, dove rimarrà più di un anno lavorando come cameriere. In quel periodo ha seguito corsi di inglese ed ha frequentato dei corsi di recitazione presso lo Lee Strasberg Theatre Institute.

Al suo ritorno in Italia decide di seguire definitivamente la sua più grande passione, continuando così gli studi presso la scuola di recitazione Teatro Azione.

Com’è diventato oggi Nicolas Vaporidis

Il suo debutto al cinema, dopo aver recitato in diversi spettacoli teatrali, arriva nel 2002 nel film Il ronzio delle mosche, diretto da Dario D’Ambrosi.

Ma il successo vero, quello che ha portato il popolo italiano a conoscere definitivamente il suo nome ed il suo volto, è arrivato nel 2006, quando nelle sale italiane è uscito Notte prima degli esami.

Ecco. Diciamo che nelle menti delle persone, il volto di Nicolas Vaporidis che è rimasto impresso è proprio quello che aveva durante quel periodo. Quando aveva poco più di 20 anni.

Ma si sa, il tempo passa per tutti e anche Nicolas ha avuto i suoi cambiamenti, pur mantenendo sempre un certo fascino. La trasformazione più eclatante, per così dire, riguarda i suoi capelli.

Credit: L’isola dei famosi

L’attore ha raccontato più volte di aver vissuto non bene la perdita dei capelli e di averla vissuta come una sorta di lutto.

Oggi, con la testa completamente rasata, non è più quel ragazzino che ha conquistato tutti nel 2006, ma sta riuscendo comunque ad ottenere grandi successi sia in televisione, che in teatro, che al cinema.