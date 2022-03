Nicolas Vaporidis spiegato il perché si è rasato i capelli. Ora che riflettori della casa del GF Vip sono ufficialmente spenti fino alla prossima edizione, il pubblico può dedicarsi ad un altro reality sempre firmato Mediaset: L’Isola Dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Tra i partecipanti, come di consueto, spuntano nomi di spicco nel panorama del piccolo e del grande schermo.

A destare la curiosità del pubblico, nel particolare, è stato Nicolas Vaporidis, che è approdato in Honduras con un aspetto molto diverso a quello a cui i telespettatori erano abituati. Nicolas è arrivato da poco sull’isola ma ha già avuto modo di confrontarsi con i suoi compagni di avventura.

L’attore è anche già arrivato allo scontro con uno degli altri naufraghi: Floriana Secondi. La donna lo aveva accusato di essere un privilegiato dato che, sempre a suo avviso, Vaporidis avrebbe portato con sé in albergo un cellulare, atto assolutamente vietato.

Senza farsi scrupoli, Floriana lo ha subito definito un infame, dando vita allo scontro. La vita da naufrago, per Nicolas, sembra essere abbastanza difficile anche per via delle alte temperature. L’attore infatti indossa sempre una bandana per evitare di scottarsi la testa.

Nelle sue apparizioni nel cinema e nel piccolo schermo, l’attore appariva con il consueto sguardo penetrante e una folta chioma. I suoi i fans sono rimasti di certo sconcertati nell’apprendere che ora di quegli splendidi boccoli non è rimasto nulla.

Vaporidis infatti arriva all’Isola completamente rasato, con la testa liscia e, di contro, una folta barba. Cosa è successo ai fluenti capelli di Nicolas? Presto detto: semplicemente, l’attore li ha persi, come accade a molti uomini col passare degli anni.

A rivelarlo era stato Vaporidis stesso, che si era accorto di una caduta preoccupante già da quando era sposato con Giorgia Surina. In un’intervista rilasciata ai microfoni di radio Club 91 l’attore aveva ammesso scherzando: “Un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa”.