Nicolas Vaporidis ferito all’Isola dei Famosi: “Mi sono tagliato”

Ennesimo problema fisico per un naufrago all'Isola dei Famosi.

Ancora un infortunio all’Isola dei Famosi. Questa volta è toccato a Nicolas Vaporidis che si è ferito ad un piede durante la puntata ed è stato costretto alle cure mediche.

A darne notizia in puntata è stato Alvin che ha annunciato l’assenza temporanea del naufrago.

“Manca un naufrago, Nicolas si è fatto male. Camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia. Fra qualche minuto, ci auguriamo che possa rientrare. Al momento è medicato, perché è entrata sotto l’unghia” – ha detto.

E in studio si è scherzato molto sul fatto che numerosi naufraghi stanno ricorrendo alle cure sanitarie per motivi fari. Prima di Nicolas Vaporidis, anche Roger e Nick sono stati costretti ad andare in infermeria perché feriti.

“Faremo un altro reality lì” – ha scherzato Vladimir Luxuria. E la conduttrice le ha fatto eco: “Ci possiamo collegare con l’infermeria? Salutiamo il gruppo”.

Per fortuna per Nicolas nulla di grave e nel corso della puntata è tornato in Palapa dove ha spiegato cosa gli è successo.

“Mi fa male. Si è tagliato l’alluce. Vi risparmio i dettagli. Ho preso una radice con il piede, come si fa in casa con gli spigoli dei tavoli. A piedi scalzi, l’ho presa con tutta la forza che avevo. Fa un po’ malino” – ha detto l’attore che per le nomination è stato costretto al supporto di Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro.

Ilary Blasi lo ha invitato a non mollare e a resistere e Nicolas ha rassicurato tutti.

“No figurati, è un lazzaretto. Ho dato una botta tremenda con l’alluce. A piedi nudi, ho preso una radice. Stavamo correndo per rientrare e non l’ho vista. Il resto ve lo risparmio, però fa un po’ maluccio” – le sue parole.