Ilary Blasi in treno per Milano: ecco chi ha viaggiato con lei

Ilary Blasi in dolce compagnia sul treno per Milano, scopriamo insieme chi è stato il suo accompagnatore

Senza alcuna ombra di dubbio Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e chiacchierate all’interno del mondo della televisione italiana. Nella giornata di sabato la celebre showgirl si è diretta verso Milano. Tuttavia non era sola. Sieti curiosi di sapere chi è stato il suo accompagnatore speciale? Scopriamo insieme chi ha viaggiato con lei.

Di recente Ilary Blasi è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la nota conduttrice protagonista di un gossip è stata una foto che mostra l’accompagnatore speciale con cui ha viaggiato in treno. Si tratta di una dolce gattina, una razza di sphynx.

Nella giornata di sabato, Ilary Blasi ha lasciato Roma, dove vive con tutta la sua famiglia e si è diretta verso Milano per condurre la finalissima de L’Isola Dei Famosi. La showgirl romana ha scelto un treno ad alta velocità per raggiungere la città. Tuttavia non era sola. A farle compagnia c’era un tenero gatto che lei stessa ha chiamato Kim.

Kim ha viaggiato in treno con la moglie di Francesco Totti, ben protetta all’interno di un trasportino. Tuttavia, la nota conduttrice non ha scelto di portare con sé il dolce cucciolo di sphynx solo per compagnia. Al contrario, sembra che si tratterebbe di un regalo. Infatti, la showgirl ha portato Kim fino a Milano per regalarla ad una persona speciale per lei.

Si tratta di Graziella Lopetoda, agente della Blasi e di molti altri personaggi famosi tra cui J-Ax, Ambra Angiolini e tanti altri. Il tutto è stato confermato dalla stessa Grazia la quale ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae la tenera gattina. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia: